Trafik-Devriye ekipler-Karakol

Trafik hariç her ikisinde çalışmış biri olarak devriye karakoldan iyidir iki satır tutanak tutar karakolun üzerine atar gidersin delisi sarhoşu Alzhemir ne bulursan götür mıntıka karakolun üzerine at gitsin bi Dr raporu bi tutanak at çek git ben bu mesleği öğrenmek istiyorum diyorsan ceraimi yüksek bi karakolda 3 sene çalış ondan sonra bu teşkilatta nereye gidersen git zorluk çekmezsin