Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Temmuz 2024 21:08
Trafik-Devriye ekipler-Karakol

Buralarda çalışanlar hangisi sizce


maliyeci1983
Şef
21 Temmuz 2024 21:15

Personel şube bence


erkn055
Aday Memur
21 Temmuz 2024 21:17
çalıştıpın yere göre değişir İstanbuldaysan trafik, yoğunluğu az il ve ilçedeysen ekipte olur karakolda AMA HER TAYİNDE İSTEDİĞİ YERE VERİRLER TRAFİKÇİ OLURSAN GİTTİĞİN YERDE YERİN BELLİ OLUR

Sbz1dftd
Aday Memur
21 Temmuz 2024 21:37
hiç biri

Yorumsuzadam
Memur
21 Temmuz 2024 22:00

Trafik candır


sımseeekk
Şef
21 Temmuz 2024 22:04
al birini vur ötekine.emniyette eziyet ve yükün muhteşem üçlüsü.artsı yok hiç birinin de eksileri farklılık gösterir

Ötüken1905
Aday Memur
21 Temmuz 2024 22:10
koruma

Corking
Aday Memur
21 Temmuz 2024 22:19
Hassas.

Küçük polis
Şef
21 Temmuz 2024 23:07

Kaderini kendin çiz dostum.


Soylu444
Memur
21 Temmuz 2024 23:32

Git karakolda işi öğren , Karakolda çalışmayan ben polisim demesin


kral122
Daire Başkanı
21 Temmuz 2024 23:44

Her zaman ben ekip derim eğer kapalı alanda sıkılıyorsan


Umut1903
Aday Memur
22 Temmuz 2024 00:07

3 ündede çalışmış biri olarak hı


Umut1903
Aday Memur
22 Temmuz 2024 00:08

Hiçbiri hiçbiri hiçbiri.

Umut1903, Bugün

3 ündede çalışmış biri olarak hı


saulgoodmannn
Aday Memur
22 Temmuz 2024 00:15

Üçünde de çalışmayı nasıl başardın şefim :D

Umut1903, Bugün

3 ündede çalışmış biri olarak hı


Demir355
Memur
22 Temmuz 2024 00:33
sana bu soruyu soruyorlarsa tanıdığın var demektir. tanıdığın gizli düşmanın mı ? karakola veya trafiğe girersen bir daha zor çıkarsın. bence araya kimseyi sokma kaderini yaşa. dediğimi yaparsan muhtemelen karakola verirler. iş yükünden ezilirsin ama kısmen vicdanın rahat olur

Soylu444
Memur
22 Temmuz 2024 01:55

Trafik hariç her ikisinde çalışmış biri olarak devriye karakoldan iyidir iki satır tutanak tutar karakolun üzerine atar gidersin delisi sarhoşu Alzhemir ne bulursan götür mıntıka karakolun üzerine at gitsin bi Dr raporu bi tutanak at çek git ben bu mesleği öğrenmek istiyorum diyorsan ceraimi yüksek bi karakolda 3 sene çalış ondan sonra bu teşkilatta nereye gidersen git zorluk çekmezsin


sımseeekk
Şef
22 Temmuz 2024 06:24
öyle bi polisim diyor kii .iki aylık memur istihbarat ta hele git bak nasıl polis.burnundan kıl aldırmaz valla.karakollarda ekiplerde ömrümüz çürüdü
Soylu444, Dün

Git karakolda işi öğren , Karakolda çalışmayan ben polisim demesin


Ragıp Gelibolu
Memur
22 Temmuz 2024 09:20

Çalıştığın yer, çalıştığın insanlara göre belirlenir.

Huzurlu ortamda huzurlu çalışırsın.

Allah huzurlu çalışmayı nasip etsin


datemov174
Aday Memur
22 Temmuz 2024 09:45
oooo torpil sağlam galiba bu birimler için bakanlar müsteşarlar arsttıyorlar:)))
Toplam 18 mesaj

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