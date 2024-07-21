Trafik mi Devriye ekipler mi Karakol mu

çalıştıpın yere göre değişir İstanbuldaysan trafik, yoğunluğu az il ve ilçedeysen ekipte olur karakolda AMA HER TAYİNDE İSTEDİĞİ YERE VERİRLER TRAFİKÇİ OLURSAN GİTTİĞİN YERDE YERİN BELLİ OLUR

çalıştıpın yere göre değişir İstanbuldaysan trafik, yoğunluğu az il ve ilçedeysen ekipte olur karakolda AMA HER TAYİNDE İSTEDİĞİ YERE VERİRLER TRAFİKÇİ OLURSAN GİTTİĞİN YERDE YERİN BELLİ OLUR