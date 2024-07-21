Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Temmuz 2024 21:08
Trafik mi Devriye ekipler mi Karakol mu

Buralarda çalışanlar hangisi sizce


maliyeci1983
Şef
21 Temmuz 2024 21:15

Personel şube bence


erkn055
Aday Memur
21 Temmuz 2024 21:17
çalıştıpın yere göre değişir İstanbuldaysan trafik, yoğunluğu az il ve ilçedeysen ekipte olur karakolda AMA HER TAYİNDE İSTEDİĞİ YERE VERİRLER TRAFİKÇİ OLURSAN GİTTİĞİN YERDE YERİN BELLİ OLUR

Sbz1dftd
Aday Memur
21 Temmuz 2024 21:37
hiç biri

Yorumsuzadam
Memur
21 Temmuz 2024 22:00

Trafik candır


sımseeekk
Şef
21 Temmuz 2024 22:04
al birini vur ötekine.emniyette eziyet ve yükün muhteşem üçlüsü.artsı yok hiç birinin de eksileri farklılık gösterir

Ötüken1905
Aday Memur
21 Temmuz 2024 22:10
koruma

Corking
Aday Memur
21 Temmuz 2024 22:19
Hassas.
Toplam 7 mesaj

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