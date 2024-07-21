Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Temmuz 2024 21:34
Uçak elektroniği ogretmeni hangi derslere giriyor/girmiyor?
iyi akşamlar. mulakata hazirlaniyorum da MEB'in bize sorumlusunuz diyerek vermis oldugu cerceve programda ucak elektroniği bolumunde ogrencilere verilen dersler belirtilmiş fakat bazı dersler dikkatimi çekti. ben asagiya numaralandirarak dersleri yazayim, bilgi sahibi olan hocalarim da hangi dersleri ucak elektroniği öğretmeni "vermiyorsa" onların numarasini yorum olarak yazarsa çok sevinirim ozellikle listenin asagisindaki son 3 dersten sorumlu muyuz değil miyiz onu merak ediyorum. elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum o yüzden bazi dersler yabanci geldi biraz. meslek derslerimiz: 1-) mesleki gelisim atolyesi 2-) uçak malzeme ve donanım atölyesi 3-) elektrik devre analizi 4-) analog elektronik 5-) uçak elektrik sistemleri 6-) dijital uygulamalar 7-) uçak teknik resmi 8-) aviyonik sistemler 9-) ileri dijital teknikleri 10-) itme kuvveti atolyesi 11-) mekanik sistem uygulamaları 12-) hava aracı aerodinamiği

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