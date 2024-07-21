Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Temmuz 2024 21:44
Yozgat Yerköy hakkında

Yozgat Yerköy'de görev yapmış hocalarım varsa biraz bilgi verebilirler mi acaba?

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