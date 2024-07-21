Harakiri yapan Japonların yerine bu OSYM ve Lokantacı,taksi,esnaf çürümüşlüğü!!

Ülkeyi çöküşe götüren işte bu aymazlık,yozlaşma, çürümüşlük.Malesef üzülerek izliyoruz.Bir japonun onuru için kılıcı kendine saplamasını beklemiyoruz kimseden, iğne değdirseler yeter.Yazık başka bir şey demiyorum.Ülkeye yazık oldu.

Ülkeyi çöküşe götüren işte bu aymazlık,yozlaşma, çürümüşlük.Malesef üzülerek izliyoruz.Bir japonun onuru için kılıcı kendine saplamasını beklemiyoruz kimseden, iğne değdirseler yeter.Yazık başka bir şey demiyorum.Ülkeye yazık oldu.