KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 21:54
Harakiri yapan Japonların yerine bu OSYM ve Lokantacı,taksi,esnaf çürümüşlüğü!!
Ülkeyi çöküşe götüren işte bu aymazlık,yozlaşma, çürümüşlük.Malesef üzülerek izliyoruz.Bir japonun onuru için kılıcı kendine saplamasını beklemiyoruz kimseden, iğne değdirseler yeter.Yazık başka bir şey demiyorum.Ülkeye yazık oldu.

dgsdgsdgs
Memur
21 Temmuz 2024 22:23

Sen memur insansin. Siyaset yapma.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriKPSS 2024 1.siKPSS 2024 VS KPSS 2022Türkiye'nin uç noktaları sorusu da hatalıKPSS 2024 iptal edilirse yeni tarih ne olmalı?OSYM neredesin? Memurlar.net ? , Basın ? 1.600.000 insan emeği var? Neredesiniz?2024 Türkçe Sorularındaki Çift Cevap İddiaları2024/1 merkezi atama bekleme konusuTürkiye'nin en uç noktaları sorusu ?

Sözlük

pazartesi günü futbol sohbeti 2 güne bir söz bırak 1 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 1 en sevmediğimiz konu başlıkları 1 güzel kızların sessiz hapşırması 2 tatilden dönüp sözlüğe yazmak 3 instagram 1 çıktırım 1 algida keyif 1 titanik neden battı 1

Son Haberler

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiTrump: Biden hiç Başkan olmamalıydı289 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e çıktıİşsizlik oranının en yüksek olduğu kentlerBurdur'da mermer fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?