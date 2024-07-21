Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2024 22:08
Mescitlere Müezzin - Kayyım

Nakillerde mescitlere Müezzin alımı oluyor mu ?

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