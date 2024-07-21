Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Temmuz 2024 22:22
Zabıta Memuru Hastalık

Herkese iyi forumlar. Romatoid Artrit hastasıyım 2019 yılında açıktan atama ile Bursada bir ilçe belediyesine zabıta memuru olarak atandım. Atandığım kurum rahatsızlığımı biliyordu. 2021 yılında ise rahatsızlığım nedeniyle askerlikten muaf tutuldum. Şuan aktif olarak zabıta memurluğu görevime devam ediyorum ancak rahatsızlığım nedeniyle zorluklar yaşamaya başladım. Eğer doktorumdan veya heyetten gerekli durum bildirir raporu alırsam gih sınıfında farklı bir kadroya geçiş hakkım olur mu? Bilenler yazarsa çok sevinirim.

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