Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Temmuz 2024 22:37
Uzman öğretmen maaşı

Arkadaşlar evli es çalışıyor bir çocuklu uzman öğretmen maaşı ne kadar acaba güncel olarak 5/3 derece kademe sevinirim bilgi verirseniz


isaönder
Şef
21 Temmuz 2024 22:44

48000-48250 arası


birsamsunlu
Aday Memur
21 Temmuz 2024 22:47

İlksan üyesiyseniz , sendikanız varsa , 18 yıllık öğretmenseniz 46502 lira civarı.


birsamsunlu
Aday Memur
21 Temmuz 2024 22:48

Vergi dilimi % 20 ise.


isaönder
Şef
21 Temmuz 2024 23:18

Derece:3/3,uzman öğretmen

Sendika :var

Eş yardımı yok,çocuk yok,hizmet yılı 14,Bes yok,vergi dilimi 20 yatan maaş:48.776

Bu tahmin dwğil,çekilen maaş dostum.

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