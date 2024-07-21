Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Temmuz 2024 23:14
Yeni çocuğum oldu bildirmeme rağmen maaşta çocuk yardımı eklenmemiş geriye dönük verilir mi?

E devletten işleyip mutemete gönderdim üstüne aradım ama maaş bodrosunda gözükmüyor bazı öğretmenler bunun için uğraşıyor musun diyor da devlete neden bırakayım geriye dönük verilir mi?


beyazdag06
Memur
21 Temmuz 2024 23:18
Son üç ay için ödeme yapılıyor diye hatırlıyorum

63fenci
Şube Müdürü
21 Temmuz 2024 23:31

Ödenir

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