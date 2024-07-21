Kendini komik duruma düşüren kullanıcılar

Arkadaşlar sınavınız kötü geçmiş olabilir, bu başkalarının iyi yapmayacağı anlamına gelmiyor. Bu inkar edişler egonuzdan mı kaynaklanıyor yoksa kendinizi mi avutuyorsunuz anlamadım. Ama komik oluyorsunuz, haberiniz olsun:( Genel olarak çoğu kişinin sınavı beklediğinden kötü geçti ama yüksek netler (sizinkinden daha yüksek netler) gelecek.

Arkadaşlar sınavınız kötü geçmiş olabilir, bu başkalarının iyi yapmayacağı anlamına gelmiyor. Bu inkar edişler egonuzdan mı kaynaklanıyor yoksa kendinizi mi avutuyorsunuz anlamadım. Ama komik oluyorsunuz, haberiniz olsun:( Genel olarak çoğu kişinin sınavı beklediğinden kötü geçti ama yüksek netler (sizinkinden daha yüksek netler) gelecek.