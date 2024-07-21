KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 23:50
Kendini komik duruma düşüren kullanıcılar
Arkadaşlar sınavınız kötü geçmiş olabilir, bu başkalarının iyi yapmayacağı anlamına gelmiyor. Bu inkar edişler egonuzdan mı kaynaklanıyor yoksa kendinizi mi avutuyorsunuz anlamadım. Ama komik oluyorsunuz, haberiniz olsun:( Genel olarak çoğu kişinin sınavı beklediğinden kötü geçti ama yüksek netler (sizinkinden daha yüksek netler) gelecek.

dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 00:00

Yks için de kimse yapamadi puanlar düşecek falan denilerek yaygara koptu. Ama ne oldu yapan yaptı. Sıralamalar geriledi hatta. Göreceksin yine millet şoka girecek. Bazıları yapanların yaptigina inanamıyor. Çalışınca yapıldığını kendim kendi üzerimde şahit oldum. Derecelik kafaya erişenler anlar beni.


Kokamora
Aday Memur
22 Temmuz 2024 00:08
gy52 gk52 net yaptığımı ifade ettim adam bana inanmıyor üstüne üstlük haddi olmayan söylemlerde bulunuyor dlemfelfk. Gören de sanır ki 120 net yaptığımı iddia ediyorum
dgsdgsdgs, 12 dk. önce

Yks için de kimse yapamadi puanlar düşecek falan denilerek yaygara koptu. Ama ne oldu yapan yaptı. Sıralamalar geriledi hatta. Göreceksin yine millet şoka girecek. Bazıları yapanların yaptigina inanamıyor. Çalışınca yapıldığını kendim kendi üzerimde şahit oldum. Derecelik kafaya erişenler anlar beni.

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