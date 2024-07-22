Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Temmuz 2024 00:08
sözleşmeli memur hk.
Merhaba Kpss önlisans sınav başvurusunu kaçırdım maalesef. Sözleşmeli memurluk için kpss şart mıdır.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Temmuz 2024 00:11

:))) şart.


Mihriban yeşil taş
22 Temmuz 2024 00:22
) :
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

:))) şart.


Mihriban yeşil taş
22 Temmuz 2024 00:29
Komik herhalde
Mihriban yeşil taş, 1 saat önce
) :

Mihriban yeşil taş
22 Temmuz 2024 00:47
Peki ya belediyeler
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

:))) şart.


Mihriban yeşil taş
22 Temmuz 2024 00:59
Belediyelere de mi şaka mı
Mihriban yeşil taş, 1 saat önce
Peki ya belediyeler
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