Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Temmuz 2024 00:29
çocuk gelişimi 4 yıllık bölüm hk.
Merhaba arkadaşlar. Kardeşim üniversiteye gidecek. Çocuk gelişimi 4 yıllık bölüm düşünüyoruz. Sizinde fikrinizi almak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Başka alımı olan bölümde sunabilirsiniz. Sözel sıralama 137 binde Eşit ağırlık sıralama 393 binde

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