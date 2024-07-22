KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 00:39
Bu dişlere Pomem'e engel mi

Ağzımı kapattığımda dişler tam doğru hizalanmıyor, üst dislerim biraz daha önde. Ayrıca alttaki çiğneme dişlerim tam dik değil, hafif içeriye doğru eğimli.

bunlar engel teşkil eder mi?

Öndeki çürükleri temizlettirecegim zaten

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