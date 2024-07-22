KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 01:35
Kpss puan ortalaması istatistiği

kpssuzmani sitesinde puanlarını hesaplayıp kaydedenlerin ortalaması:

2022 kpss puan ortalaması: 74.40

2023 kpss puan ortalaması: 72.09

2024 kpss puan ortalaması: 80.28

Hani 2024 zordu bu işi anlamadım.

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