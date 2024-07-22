Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2024 08:22
Mutemetliklerin kapatılması

Bakanlıktaki en saçma birim bence burası ilçe sağlık müdürlükleri ne güne duruyor? Bunları kapatıp ilçe sağlık müdürlüğünden hesaplanması gerekiyor

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