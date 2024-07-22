Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Temmuz 2024 09:08
İşçilikten memuriyete geçiş?

Merhaba ben 4yıldır il Özel idaresinde şirket üzerinden işçi olarak çalışıyorum. 4A kapsamında görünüyorum. Memuriyete nasıl geçebilirim? Lisans mezunuyum ama kpss puanım yok.


mratanamayan
Aday Memur
22 Temmuz 2024 09:13

hizmet alımı ile şirket üzerinden çalıştığı yere kulpuna uydurup memur olmaya çalışmak

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