Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Temmuz 2024 09:22
KİT'lerde toplu sözleşme ikramiyesi var mı?

sendika ücreti


kingmemur06
Aday Memur
22 Temmuz 2024 09:39

var hocam


furkan yedek
Şef
22 Temmuz 2024 09:48
kaç TL üstad
kingmemur06, 3 saat önce

var hocam


kingmemur06
Aday Memur
22 Temmuz 2024 09:52

642 lira olarak ödenecek meclis komisyonundan geçti 200-250 lira sendika aidat ücreti kesilir


furkan yedek
Şef
22 Temmuz 2024 11:43
400 TL diyelim o zaman
kingmemur06, 2 saat önce

642 lira olarak ödenecek meclis komisyonundan geçti 200-250 lira sendika aidat ücreti kesilir

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