Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2024 09:24
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı
1.yılını dolduran sözleşmeli büro personeli eş durumundan tayin isteyebilir mi? (Eş emniyet personeli)

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