Aylık kredi kartı ekstre borcunuzu yazın

Ben tüm harcamalarımı kredi kartı ile yapıyorum, faturalar krediler ve sadece nakit ödeme alan yerler dışında tüm harcamalarımız kart ile

Ve her ay bir öncesine nazaran sürekli artıyor, nasıl bu kadar çok geliyor kredi kartı bilmiyorum ancak sizinde mi böyle merak ediyorum

Geçen yıla göre kart harcamam tam 2 katına çıktı