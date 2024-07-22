Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Temmuz 2024 10:43
Aylık kredi kartı ekstre borcunuzu yazın

Ben tüm harcamalarımı kredi kartı ile yapıyorum, faturalar krediler ve sadece nakit ödeme alan yerler dışında tüm harcamalarımız kart ile

Ve her ay bir öncesine nazaran sürekli artıyor, nasıl bu kadar çok geliyor kredi kartı bilmiyorum ancak sizinde mi böyle merak ediyorum

Geçen yıla göre kart harcamam tam 2 katına çıktı


Arizonalı
Memur
22 Temmuz 2024 10:57
sen yazmamışsın borcunu

Pelinin1
Memur
22 Temmuz 2024 11:05

:) evet utandım yazmaya, önce siz yazın

Arizonalı, 1 saat önce
sen yazmamışsın borcunu

F4ntomm
Aday Memur
22 Temmuz 2024 11:16
65 bin tl kart borcu ve 84 bin tl kredi borcu var.maaş 60 bin.hem borç ödeyip hem ev geçindirip hem birikim yapmaya çalışıyoruz
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