KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 10:45
Merkezi alım vs 657 4b

Arkadaşlar öncelikle ben bir kurumda 657 4b sozlesmeli olarak başladım fakat merkezi alim hakkında pek bir bilgim yok merkeziden 4b alıyor mu kadrolu mu alıyor alıyorsa nasıl ben 2024 kpssden 79 net bekliyorum cevapları net hatırlıyorum 4001 e yetmez onu biliyorum fakat 4291 halkla iliskiler alanından geçen sene 30 alım yapıldı ve 83 puanlı bir kişi 20. Oldu (merkezi için) 75 netle aldı bu puanı 2024te sizce halkla iliskiler tanitimdan 79 netle atanır miyim merkeziler asiri azalır mi? 79 net sanirim 2022 e göre 83,70 puan ediyor.


Gakupo
Şef
22 Temmuz 2024 10:46

Düzeltiyorum 18.siradaydi bu arkadaş halkla iliskiler tanitim bölümünde


Farukcuk
Aday Memur
22 Temmuz 2024 10:47

4b sözleşmelidir merkezi atama kadroludur. Dolayısıyla ikisi arasında rahatlıkla geçiş yapılabilir sıkıntı yok.

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