KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 10:57
Bergama'da yangın olur mühendis ölür Gabar'da petrol aramada çökme olur mühendis ölür! Ey vicdan sah

Bergama'da yangın olur mühendis ölür Gabar'da petrol aramada çökme olur mühendis ölür!

Ey vicdan sahipleri Mühendisin sizin için bir anlamı var mı ?


Kerem06061
Memur
22 Temmuz 2024 11:07

Mühendis ölür diye bir tanım dogru degil.Teknisyen ya da tekniker de ölse mühendis ölür.Muhendis,kendinden önce yanında çalıştığı kişinin canını korumalıdır.Sorumluluk büyük bir oranda mühendise aittir.Zaten orda bulunma sebebi de budur.Tabi kamu mühendisleri mühendislik kavramının tanımını ve görev etiğini üniversitelerde tam anlayamadıkları için de bu tür konular açılmasına artık şaşırmıyorum.Muhendis sahayı denetler sıkıntı gördüğü yerde tutanak tutar bu bu sartlardan dolayi burda çalışma koşulları uygun değildir der.Yazili olarak tutmadiysa cezasını çeker.Suanda diplomasını kiralamış birçok mühendisin sahadan haberi yok ve her gün yaşanan kazalardan adlarına açılan davalardan sonradan haberleri oluyor.Muhendisler odasının söylemine göre davalar birikmiş durumda.Muhendislerin haklarında açılan davalardan haberleri yok.Sizler de dikkatli olun neye imza attığınızı bilin deniyor.Yani imzanızı satmayın.Calistigim fabrikada iş güvenliği uzmanı mühendis ayda 1 ya ugrardi ya da uğramazdı.Klimali ofisinde kahve içerdi.Boyle mühendislik yaparsan sonuçlarına katlanırsın.


Kerem06061
Memur
22 Temmuz 2024 11:19

50km lik hattın 10.km sinde kablolarda kopma var.Meraya düşmüş kablo boşta duruyor.Coban koyunları otlattigi sırada ya koyunlar ya da çoban çarpılıp ölüyor.Peki dağıtım izleme merkezi fark etmiyor mu?Ya da sorumlular yaa bugün de çıkıp bi 50 km gidelim bakalım bi sorun var mı deyip çıkmıyor mu yoksa tükanda mangal partisi mi veriyor.Izmir de yasanan mazgal kacagı olayinda kim sorumlu?Iş icin basvurdugumda degerlendirmeye bile alinmamisti basvurum o firma tarafindan.Aile tanidik sirketleri kurup vasifsizlari doldurdular.Turk mühendislerin yapısı etik değerlere hazır değil.Olanlari da köşeye atıp çürümeye terk ediyorlar.Günü geldiğinde de bu köşeye atmanın bedelini ödüyorlar


dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 12:19

Kimsenin kimseyi düşünmediği annenin bile çocuğunu sevmediği bir çağda yaşıyoruz. Kim kime vicdan gösterecek? Sen bile yeri geliyor vicdansızlarin kralı oluyorsun. Şunu öğrendim hiçbir şeye şaşırmayacaksin. Her an herkes her şeyi yapma potansiyeli taşıyor. Issizligimin öğrettiği yegane şey. Yeri geliyor annen bile sana merhametsiz yaklaşıyor. Neyse.

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