Bergama'da yangın olur mühendis ölür Gabar'da petrol aramada çökme olur mühendis ölür! Ey vicdan sah

Kimsenin kimseyi düşünmediği annenin bile çocuğunu sevmediği bir çağda yaşıyoruz. Kim kime vicdan gösterecek? Sen bile yeri geliyor vicdansızlarin kralı oluyorsun. Şunu öğrendim hiçbir şeye şaşırmayacaksin. Her an herkes her şeyi yapma potansiyeli taşıyor. Issizligimin öğrettiği yegane şey. Yeri geliyor annen bile sana merhametsiz yaklaşıyor. Neyse.