Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Temmuz 2024 11:12
Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran öğretmene Vergi İndirimi oluyor mu?

arakdaşlar ailem için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdım. 32000 tl tutarında. Memurlarda %15 gibi bir vergi geri yapıldığını okumuştum. Öğretmenlerde bu avantaj sağlanıyor mu ? ilçe Muhasebeye sorduğumda öğretmenlerin maaşından gelir vergisi kesilmediği için bir katkı sunmayacağı söylendi ama tam tersini söyleyenlerde var. bu konuda bilgisi olan var mı?

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