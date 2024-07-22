Kamu Bankası mı Polislik mi?

Sen geç dalganı ben Ayet-i Kerime den Allah kelamından bahsettim bu bu benim kafamdan uydurduğum birsey değil ama sen de haklısın insanlik tarihi boyunca başına onca gelen musibetlere apaçık örneklere ragman hala akıllanmayabiliyor nefsine yenilebiliyor ben sadece arkadaşı uyardım sen de daha detaylı bilgi istiyorsan Bakara Suresi 278. ve 279. ayetlere bakabilirsin. Benim tuzum kuru uyarıyı alırsanız da kendinize almazsanız da kendinize

Sen geç dalganı ben Ayet-i Kerime den Allah kelamından bahsettim bu bu benim kafamdan uydurduğum birsey değil ama sen de haklısın insanlik tarihi boyunca başına onca gelen musibetlere apaçık örneklere ragman hala akıllanmayabiliyor nefsine yenilebiliyor ben sadece arkadaşı uyardım sen de daha detaylı bilgi istiyorsan Bakara Suresi 278. ve 279. ayetlere bakabilirsin. Benim tuzum kuru uyarıyı alırsanız da kendinize almazsanız da kendinize