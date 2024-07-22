Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 11:40
Kamu Bankası mı Polislik mi?

Merhabalar kamu bankasında bankacıyım polisliği kazandım geçmemi önerir misiniz?


tsubasa17
Aday Memur
22 Temmuz 2024 11:51
Polislik, Faize hizmet etmekten uzak dur Allah a ve Resulüne savaş açmak gibidir

ozerrrr
Şube Müdürü
22 Temmuz 2024 12:09
:):):):):):):)
tsubasa17, 31 dk. önce
Polislik, Faize hizmet etmekten uzak dur Allah a ve Resulüne savaş açmak gibidir

Dandanakan1071
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:12

Tebliğcileri s. Et sen, banka veznene geç bak keyfine kral


xLmx
Şef
22 Temmuz 2024 12:13
geç tabi kardeşim. ne yapacan bayramlarda 9 gün tatil yapıp, resmi bayramlarda hafta sonlarında izin yapıp. Yan gelip yatanı Allah'ta sevmez.

attınbitti
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:20

İdari izinlerden faydalanmıyoruz, yoğunluktan tüm gün lavaboya gidemediğim oluyor.

xLmx, 9 dk. önce
geç tabi kardeşim. ne yapacan bayramlarda 9 gün tatil yapıp, resmi bayramlarda hafta sonlarında izin yapıp. Yan gelip yatanı Allah'ta sevmez.

tsubasa17
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:20
Sen geç dalganı ben Ayet-i Kerime den Allah kelamından bahsettim bu bu benim kafamdan uydurduğum birsey değil ama sen de haklısın insanlik tarihi boyunca başına onca gelen musibetlere apaçık örneklere ragman hala akıllanmayabiliyor nefsine yenilebiliyor ben sadece arkadaşı uyardım sen de daha detaylı bilgi istiyorsan Bakara Suresi 278. ve 279. ayetlere bakabilirsin. Benim tuzum kuru uyarıyı alırsanız da kendinize almazsanız da kendinize
Dandanakan1071, 10 dk. önce

Tebliğcileri s. Et sen, banka veznene geç bak keyfine kral

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıRütbe terfi, mevzuat ve davaTrafik-Devriye ekipler-KarakolPolis maaşları çok düşük kaldıÜniversite borçlanmasıTemmuz maaş farkları ne zaman yatar?Avukat vekâlet olmadan soruşturma dosyasını inceleyebilir mi?İcralık polislerOcak 2025 zammı

Sözlük

çorapsız ayakkabı giymek 2 anlatamadıklarımız 1 en sevmediğimiz konu başlıkları 1 Kavun ve karpuz kilosunun tarlada 4 tl düşmesi 1 takipten çıkarmak 1 titanik neden battı 1 şu an çalan şarkı 2 sabah sabah çekilmiyor 1 güzel kızların sessiz hapşırması 2 çıktırım 1

Son Haberler

Türkiye'nin "enerji filosu" 7'nci gemiyle güçlenecekMotosiklet sayısı 4 ilde otomobili solladıDilan Polat'ın tahliye talebine retTatil rezervasyonlarında internet dolandırıcılarına dikkat!Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?