Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 11:40
Kamu bankası ve Polislik ikilemi

Merhabalar kamu bankasında bankacıyım polisliği kazandım geçmemi önerir misiniz?


tsubasa17
Aday Memur
22 Temmuz 2024 11:51
Polislik, Faize hizmet etmekten uzak dur Allah a ve Resulüne savaş açmak gibidir

ozerrrr
Şube Müdürü
22 Temmuz 2024 12:09
:):):):):):):)
tsubasa17, 3 saat önce
Polislik, Faize hizmet etmekten uzak dur Allah a ve Resulüne savaş açmak gibidir

Dandanakan1071
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:12

Tebliğcileri s. Et sen, banka veznene geç bak keyfine kral


xLmx
Şef
22 Temmuz 2024 12:13
geç tabi kardeşim. ne yapacan bayramlarda 9 gün tatil yapıp, resmi bayramlarda hafta sonlarında izin yapıp. Yan gelip yatanı Allah'ta sevmez.

attınbitti
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:20

İdari izinlerden faydalanmıyoruz, yoğunluktan tüm gün lavaboya gidemediğim oluyor.

xLmx, 3 saat önce
geç tabi kardeşim. ne yapacan bayramlarda 9 gün tatil yapıp, resmi bayramlarda hafta sonlarında izin yapıp. Yan gelip yatanı Allah'ta sevmez.

tsubasa17
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:20
Sen geç dalganı ben Ayet-i Kerime den Allah kelamından bahsettim bu bu benim kafamdan uydurduğum birsey değil ama sen de haklısın insanlik tarihi boyunca başına onca gelen musibetlere apaçık örneklere ragman hala akıllanmayabiliyor nefsine yenilebiliyor ben sadece arkadaşı uyardım sen de daha detaylı bilgi istiyorsan Bakara Suresi 278. ve 279. ayetlere bakabilirsin. Benim tuzum kuru uyarıyı alırsanız da kendinize almazsanız da kendinize
Dandanakan1071, 3 saat önce

Tebliğcileri s. Et sen, banka veznene geç bak keyfine kral


xLmx
Şef
22 Temmuz 2024 12:23
abi adam onumu sormuş. sanki bizim para tamamen helal.
tsubasa17, 3 saat önce
Sen geç dalganı ben Ayet-i Kerime den Allah kelamından bahsettim bu bu benim kafamdan uydurduğum birsey değil ama sen de haklısın insanlik tarihi boyunca başına onca gelen musibetlere apaçık örneklere ragman hala akıllanmayabiliyor nefsine yenilebiliyor ben sadece arkadaşı uyardım sen de daha detaylı bilgi istiyorsan Bakara Suresi 278. ve 279. ayetlere bakabilirsin. Benim tuzum kuru uyarıyı alırsanız da kendinize almazsanız da kendinize

xLmx
Şef
22 Temmuz 2024 12:26
benim eşim memur. bayram izinlerinde benden dolayı birşey yapamıyor mesela. ben bazen ona haksızlık yaptığımi düşünüyorum. sevdiğini alamıyorsan, aldığını seveceksin. mesleğimizi severek yapıyoruz şükür ama biyerde insan düşünmüyorda değil. hayal edemiyorum ben mesela ekstra bu izinleri kullanabildigimi. hiç calismiyormusum gibi geliyor

tsubasa17
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:28
Ben cevabımı yukarıda Polislik diyerek zaten verdim soru cevaplanmis oldu yani
xLmx, 3 saat önce
abi adam onumu sormuş. sanki bizim para tamamen helal.

uAYur ccc
Memur
22 Temmuz 2024 12:44
normalde kesinlikle yerinde kal derdim polisliği boşver. ama bu açıdan bakıldığında saygı ile eğiliyorum.Allahın kanunlarının çiğnendiği yerde kral olmaktansa ömür boyu çile çekmeyi tercih ederim
tsubasa17, 3 saat önce
Polislik, Faize hizmet etmekten uzak dur Allah a ve Resulüne savaş açmak gibidir

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
22 Temmuz 2024 14:59

polislik

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