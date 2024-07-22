Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Temmuz 2024 12:14
20-21 Temmuz Açık lise ücreti hangi ek dersle yatar

Merhaba arkadaşlar açık lise sınav görevi ücreti ek dersi bu ayın ek dersine yetişir mi yoksa gelecek ayın ek dersi ile mi yapılır?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Temmuz 2024 12:20

Yetisir

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