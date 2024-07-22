KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 12:25
2024/1 atama sonuçları

Şurada sayılı gün kaldı. Ha bugün ha yarın açıklanacak.

Hissiyatiniz ne durumda. Atanacak gibi mi hissediyorsunuz ya da atanmayacak gibi mi hissediyorsunuz? Ben ortası. Atanirim umarım. İşsizlikten dislanmaktan bıktım.


mhtmr
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:26

Nereye kaç puanla başvurdunuz


dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 12:29

İktisat 78.15.

Önden 657'ye tabi olan yerleri. İcra memurlarına başvurmadim. Hukukçular doldurdu oraları.

mhtmr, 3 saat önce

Nereye kaç puanla başvurdunuz


dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 12:38

9 temmuzda sona


furkan yedek
Şef
22 Temmuz 2024 12:44
9 Temmuzu geçtik
dgsdgsdgs, 2 saat önce

9 temmuzda sona


sgkolik
Aday Memur
22 Temmuz 2024 12:50

bölüm puan tercihler şeklinde gidilecek başlık


dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 13:28

Bir şey yazacaktım okeye basmışım gönderdi yanlışlıkla.

furkan yedek, 2 saat önce
9 Temmuzu geçtik
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