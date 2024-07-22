657 mi 399 mu?

hangisi özlük hakları veya çalışma koşulları açısından daha iyidir diyebiliriz ya da farkları var mıdır? maaş olayını biliyoruz ama bunun dışında belirgin olarak bir şey? ikisini de tecrübe etmiş arkadaşlar varsa eğer.

hangisi özlük hakları veya çalışma koşulları açısından daha iyidir diyebiliriz ya da farkları var mıdır? maaş olayını biliyoruz ama bunun dışında belirgin olarak bir şey? ikisini de tecrübe etmiş arkadaşlar varsa eğer.