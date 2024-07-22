Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Temmuz 2024 13:21
Şu mühendisliklerin önü açık mı? İş imkanı nasıl?

Petrol ve doğalgaz mühendisliği

Çevre mühendisliği

Maden mühendisliği

Jeoloji mühendisliği

Evet arkadaşlar bu mühendisliklerde sizce ülkemizde son durum nedir? Önerir misiniz? Genel olarak iş imkanı var mıdır?

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