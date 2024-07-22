Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2024 13:27
tarim bakanliği promosyon hk.
2024 şubatında bakanlığa atandım promosyonda yararlanabiliyormuyum

maesahin
Genel Müdür
22 Temmuz 2024 14:06

bunu atandığınız birimin idari mali işler şubesine sormanız daha faydalı olur...


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
22 Temmuz 2024 14:13

Bizde ortak promosyon ihalesi olmuyor. Her birim kendi ihalesini ve anlaşmasını kendisi yapıyor. Bu nedenle sayın maesahin'in de belirttiği gibi çalıştığınız birime başvurmanız gerekiyor.

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