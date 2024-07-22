Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Temmuz 2024 13:28
doğum izni hesaplama yardım

Doğum izni hesaplama konusunda bilgisi olan yardımcı olabilecek var mı?.

eşimin 32.haftası 13 Haziran da başladı ve 37. haftaya kadar çalışabilir raporu aldık. Seminer dönemi 2 hafta fiilen çalışmış oldu. 37. Hafta 17 Temmuz itibariyle doldu. doğum 29 temmuzda gerçekleşecek izin dönüş tarihi ne olur acaba?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
22 Temmuz 2024 14:02

Doğum öncesinde kullanılmayan ve filen çalışılan günler doğum sonrasına aktarılır. Bu nedenle doğum sonrası izinle birlikte toplam 10 hafta izniniz olur. 10 hafta sonra 10 ekimde doğum izniniz biter. (29 temmuzun normal doğum tarihi olduğunu varsayıyorum. Eğer erken doğum olursa aradaki günler de doğum sonrasına aktarılır.)

O tarihten itibaren 2 ay yarım gün çalışma izni başlar.

Yarım gün izin bitince 6 ay günlük 3 saat süt izni başlar.

Sonra da 6 ay günlük 1,5 saat süt izni başlar.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
22 Temmuz 2024 14:26

Fiilen çalışılmayan süreler sonraya aktarılmaz.

Dolayısıyla yaz tatili başladığı an doğum iznininiz otomatik olarak başladı.

Yani 1 Temmuzda izniniz başladı.

Ve doğum ne zaman olursa olsun 16 hafta (öncesi sonrası toplam) izinlisiniz.

20 Ekim pazar gününe kadar izinlisiniz. 21 Ekim pazartesi iş başı.

16 hafta izin sürenin doğum öncesi ve sonrası 3 +13 şeklinde de toplansa 8+8 de toplansa hatta 0+16 şeklinde de toplansa aynıdır.

Burda sizin için tartışmalı olan kısım izninizin ne zaman başladığı. O da üstte mesajda da yazdığı gibi " fiilen çalışma" şartı var. Yaz tatiline denk gelen günler sonraya aktarılamıyor.

Toplam 2 mesaj

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