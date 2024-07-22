Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2024 13:29
İdare Mahkemesinde çalışmış yahut çalışan arkadaşlar lütfen yardım

Ben 12 yıllık kadrolu zabıt katibiyim. Geçen sene memleketime tayin ile geldim. Eşimde Sağlık Bakanlığında işkur atamalı işçi. Tayin hakkı var. Bu sene eş durumuna ilişkin mazeret tayininde bulundu fakat kurumlar arası koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun hizmet ihtiyacı ve illerdeki boş dolu kadro durumu gözetilerek talebimiz reddedildi. Şimdi şöyle bir durumumuz var bize red geldi ama eşimin çalıştığı hastaneden aynı kadroda bir kişinin istediğimiz ile tayini kura ile çıktı. Bu durumu emsal göstererek dava açsak dava süreci kaç ay sürer ve nasıl bir sonuç alırız ? Bilgisi olan arkadaşlar cevapları için şimdiden çok teşekkür ederim.

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