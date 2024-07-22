Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Temmuz 2024 13:36
2. il dışı ilişik kesme

Müdürle konuştum 15 Ağustos maaşından sonra 16 Ağustosta ilişiği keseriz dedi bu şekilde oluyor değil mi arkadaşlar istediğimiz zaman ilişik kestirebiliyor muyuz yani?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
22 Temmuz 2024 14:29

10 ağustostan itibaren kesebilirsiniz. Maaş listeleri çıkmış olur.

İlişik kesmeyle ilgili kesin bir kanun/yönetmelik yok. Biraz da yöneticilerin insiyatifinde


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
22 Temmuz 2024 14:50

10'unda keserse 10-14'ü arası maaşı eski kurumundan aldığı için sıkıntı olur. Bordro yapıldıktan sonra ilişik kesilecekse maaş aldıktan sonra kesilmesi gerekir.

Sevdim-Seni, 40 dk. önce

10 ağustostan itibaren kesebilirsiniz. Maaş listeleri çıkmış olur.

İlişik kesmeyle ilgili kesin bir kanun/yönetmelik yok. Biraz da yöneticilerin insiyatifinde


Sevdim-Seni
Genel Müdür
22 Temmuz 2024 15:00

maaş listeleri her ayın 8-9 gibi kesinleşiyor. Ayın onunda istifa bile etsen maaşın yatar.

Personel nakil formunda yeni okulunda ne zaman maaş alacak diye bir kısım var, oraya 15 Eylül 2024 yazılır.

İşleyiş bu şekilde.

YUSUF YILDIRIM, 19 dk. önce

10'unda keserse 10-14'ü arası maaşı eski kurumundan aldığı için sıkıntı olur. Bordro yapıldıktan sonra ilişik kesilecekse maaş aldıktan sonra kesilmesi gerekir.

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