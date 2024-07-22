KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 14:18
EEM BRANŞ SIRALAMASI

Merhaba arkadaşlar ilk defa kpss girdiğim için branş sıralamaların ve puanların hangi bantta geldiğini bilmiyorum.2022 giren veya 2020 bilgisi olan bilgilendirebilirmi.Örneğin bu sınavda 96-99 net arası kaç puan getirecek genelde puan hesaplama sitelerine girdiğimde yazan puan 92-93 arası 2022 yılı için.Bu puan ve bu net genelde eem branşında sıralamada kaç yapıyor. Şimdiden teşekkür ederim

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