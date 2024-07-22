Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2024 14:31
Yeniden atama
Sağlıkta sözleşmeli olarak çalışıyorum. Yeni kpss puanı ile yeniden sağlık bakanlığına sözleşmeli olarak atanmak mümkün mü?

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