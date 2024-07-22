Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


22 Temmuz 2024 15:01
İRADE EĞİTİMİ VE DİSİPLİN YOK BENDE AMA KAZANACAĞIM... DA NASIL ???

MERHABA. İRADE EĞİTİMİ VE DİSİPLİN YOK BENDE AMA KAZANACAĞIM... MARKETE İRDİĞİMDE LAZIM OLMAYAN ABUR CUBURLARLA SEPETİMİ DOLDURMAYACAĞIM;HER SABAH İŞE SAATİNDE GİDECEĞİM AMA NASIL BU DİSİPLİNİ OTURTACAĞIM KENDİMDE ??? TERAPİSTE GİDİYORUM AMA SİZDEN DE GÜZEL ÖNERİLER ÇIKACAKTIR. DİNLEYECEĞİM. YAZIN YETER Kİ.

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