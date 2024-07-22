makale düzeltme

Merhaba hocalarım, 4 yıl önce bir dergide yayımlanan makalemin dipnot kısmına tezden üretildiğini yazmayı unutmuşuz o dönem. Bunu düzeltmek için ne yapılabilir bilgisi olan başına gelen var mı ?

Merhaba hocalarım, 4 yıl önce bir dergide yayımlanan makalemin dipnot kısmına tezden üretildiğini yazmayı unutmuşuz o dönem. Bunu düzeltmek için ne yapılabilir bilgisi olan başına gelen var mı ?