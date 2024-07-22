Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


22 Temmuz 2024 15:10
makale düzeltme
Merhaba hocalarım, 4 yıl önce bir dergide yayımlanan makalemin dipnot kısmına tezden üretildiğini yazmayı unutmuşuz o dönem. Bunu düzeltmek için ne yapılabilir bilgisi olan başına gelen var mı ?

Çok Yazılan Konular

2023 ekim donemi docentlik basvurulari2024 mart donemi docentlik basvurulariDocentlik davalarinda bilirkisi heyeti2024 akademik kadro izinleriYuksekogretim (yok,uak,osym ve vakif-devlet universiteleri) islemleri hukuki paylasim platformuTubitak 2219 arastirm bursu ile ingiltere

Sözlük

sabah sabah çekilmiyor 1 kumanya 1 çorapsız ayakkabı giymek 1 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 6 güne bir söz bırak 1 şu an çalan şarkı 3 çıktırım 1 tatilden dönüp sözlüğe yazmak 3 en sevmediğimiz konu başlıkları 1 ay sen beni yanlış anladın 1

Son Haberler

16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandıDolar 33 TL'nin altına gerilediAltının kilogram fiyatı 2 milyon 529 bin liraya gerilediSuç örgütüne yönelik 'Kuyu-11' operasyonunun detaylarına ulaşıldıKüfür etmemeleri için uyardığı kişiler evini kurşunlayıp taş yağmuruna tuttu

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?