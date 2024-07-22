2026 KPSS için ne zaman başlanmalı?

Merhabalar, önceki yıllarda 75 puana kadar puanlarımız var. fakat her şeyi unuttum sayilir. Bu durumda ne zaman başlamalıyım sizce. ?

Merhabalar, önceki yıllarda 75 puana kadar puanlarımız var. fakat her şeyi unuttum sayilir. Bu durumda ne zaman başlamalıyım sizce. ?