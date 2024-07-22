KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 15:23
2026 KPSS için ne zaman başlanmalı?
Merhabalar, önceki yıllarda 75 puana kadar puanlarımız var. fakat her şeyi unuttum sayilir. Bu durumda ne zaman başlamalıyım sizce. ?

dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 15:27

Matematik temeliniz nasıl?


Mr.Oriantel
22 Temmuz 2024 15:27

Yavaştan başlamakta fayda var gibi


rüya34344
Aday Memur
22 Temmuz 2024 15:28
5-6 hadi olsun 7-8 yapıyorum
dgsdgsdgs, 2 saat önce

Matematik temeliniz nasıl?


msirkeci
Aday Memur
22 Temmuz 2024 15:28

Günde 1-2 saat çalışacak şekilde şimdiden bile başlanabilir. Sınava minimum 7-8 ay ayırmak gerekiyor bence.


ucuncuegrimehmet
Aday Memur
22 Temmuz 2024 15:29

75 puan gerekiyorsa geç bile kalınmış. şimdiden başlarsanız 2028 e yetişir konular ama deneme....


rüya34344
Aday Memur
22 Temmuz 2024 15:30
75 mi? 2 sene önce çalışmaya başlarken hedef 75 mi olur sizce
ucuncuegrimehmet, 2 saat önce

75 puan gerekiyorsa geç bile kalınmış. şimdiden başlarsanız 2028 e yetişir konular ama deneme....


rüya34344
Aday Memur
22 Temmuz 2024 15:31
bir taraftan çalışıyorum. günde 1-2 saat ancak çalışabilirim zaten
Mr.Oriantel, 2 saat önce

Yavaştan başlamakta fayda var gibi


rüya34344
Aday Memur
22 Temmuz 2024 15:32
+işte çalışıyorum demek istedim

dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 15:44

Temel var en azından. Her gun gücün yettiği kadar problem çöz. Yanına paragraf da ekleyebilirsin iyi olur. Calistigina göre sabah erken kalkıp işe gitmeden önce çalışırsan verimli olur. Ornegin saat 5 gibi kalkıp çalışmak.

Ben 2022 sinavindan sonra çok sıkı çalıştım. Her gk dersinden 10 tane soru bankası çözdüm. Sen şöyle yapabilirsin. Her ay bir tarih bir coğrafya bir vatandaslik bitirebilirsin. Sinava kadar bu 30 tane gk soru bankası bitirebilrisin.

rüya34344, 2 saat önce
5-6 hadi olsun 7-8 yapıyorum

rüya34344
Aday Memur
22 Temmuz 2024 15:45
gayet mantıklı, siz kaç puan aldınız
dgsdgsdgs, 2 saat önce

Temel var en azından. Her gun gücün yettiği kadar problem çöz. Yanına paragraf da ekleyebilirsin iyi olur. Calistigina göre sabah erken kalkıp işe gitmeden önce çalışırsan verimli olur. Ornegin saat 5 gibi kalkıp çalışmak.

Ben 2022 sinavindan sonra çok sıkı çalıştım. Her gk dersinden 10 tane soru bankası çözdüm. Sen şöyle yapabilirsin. Her ay bir tarih bir coğrafya bir vatandaslik bitirebilirsin. Sinava kadar bu 30 tane gk soru bankası bitirebilrisin.


dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 15:58

İktisattan 78.15 almistim. Üstüne koydum en az 90 netim var. Türkçe muallakta bıraktı tam netimi hesaplayamiyorum o yüzden. Gk için çok soru gör gerçekten çok işe yaradı sınavda bana. Bazı soruların sonunu okumadan isaretledim. 20 dakikada çözmüstüm üstelik.

rüya34344, 2 saat önce
gayet mantıklı, siz kaç puan aldınız

rüya34344
Aday Memur
22 Temmuz 2024 15:59
Türkçe çok zorladı bunda beni, çok fazla iki hatta üç şık arasında kaldım. az soru görmüş olmamdan mi kaynaklı acaba a
dgsdgsdgs, 2 saat önce

İktisattan 78.15 almistim. Üstüne koydum en az 90 netim var. Türkçe muallakta bıraktı tam netimi hesaplayamiyorum o yüzden. Gk için çok soru gör gerçekten çok işe yaradı sınavda bana. Bazı soruların sonunu okumadan isaretledim. 20 dakikada çözmüstüm üstelik.


dgsdgsdgs
Memur
22 Temmuz 2024 16:05

Türkçe için bir şey diyemeyeceğim. Gk için soylemistim. Türkçe için hocalar bile normal olmadığını söylüyor. Dilbilgisi ve sözel mantık kolaydı. Hepsini doğru yapmışım. Paragrafta ben de dağıldım.

rüya34344, 2 saat önce
Türkçe çok zorladı bunda beni, çok fazla iki hatta üç şık arasında kaldım. az soru görmüş olmamdan mi kaynaklı acaba a

birmemuradayii
Aday Memur
22 Temmuz 2024 16:37

temel yoksa 6 ay temel varsa 3 ay

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