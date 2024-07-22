Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2024 15:43
sağlık bakanlığı mazeret tayini
657 li hemşirenin mazeret yapması için yıl soruluyor mu yökten sağlık bakanlığına geçtim 3+1 değilim sonuçta yine de 3-4 yıl çalışmam gerekir mi

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