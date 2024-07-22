KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 16:09
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Alımı Büro Personeli Kaça Düşer?

Merhaba arkadaşlar,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anakara Gülhane Diş Hekimliği Büro personeli 5 alımında puanlar sizce kaça düşer?


Keremgokce
Aday Memur
22 Temmuz 2024 16:36

Arkadaşımın sorusuna ek olarak burada çalışan bir arkadaşımız varsa maaşlar ve çalışma standartları açısından kısa bir bilgilendirme yapabilirse çok sevinirim. Sözleşmeli personel maaşları ile ilgili hiçbir bilgim yok internette de net bir bilgiye ulaşamadım.


Esn.t
Aday Memur
22 Temmuz 2024 17:05

Bir soru da benden. Başvuru sırasında büro personeli için herhangi bir belge yüklemek gerekiyor mu? Açıklamada Uzun vade sgk dökümü için talep edilen kadrolar için yazıyor ama büro personelinde herhangi bir şey yazmıyor ancak başvuru sırasında belge yükleme kısmı çıkıyor

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