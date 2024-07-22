Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Temmuz 2024 16:18
Rapor süreleri uzatıldı mı ? Her kurum farklı bilgi veriyor. Cevap Lütfen

benim engelli kurul raporumun süresi 2025 ocak ayında bitiyor. İnternette 30.06.2025 e kadar uzaltdığı söyleniyor ama her kurum farklı bilgi veriyor. şubattaki atamaya yetişmem için raporu yenilemem gerekiyor mu yoksa ilgili yazıyla beraber süresi geçmiş raporumu atandığım kuruma verebilir miyim ? Uzaltıdı mı uzatılmadı mı kesin bi bilgisi olan var mı ? şimdiden çok teşekkürler.

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