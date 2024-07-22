Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 16:23
Ücretsiz izine ayrılmak

arkadaşlar 3,5 aylık çocuğum var baba olarak ücretsiz izin almak izin almak istiyorum idarenin vermemezlik gibi bir durumu olabilir mi


specialone1907
Aday Memur
22 Temmuz 2024 16:32
birde arkadaşlar izin alabilirsem ağustos 20 gibi ayrılmayı düşünüyorum ağustos 15 maaşını benden geri isterler mi

Piri fan-i
Aday Memur
22 Temmuz 2024 16:38
sıkıntı yapacaklarını düşünmüyorum bu senin yasal hakkın. çalıştığın günün parası hariç diğerlerini geri alıyorlar. ayrıca silah ve kimliğide teslim ediyorsun bilgin olsun.

specialone1907
Aday Memur
22 Temmuz 2024 18:53
teşekkür ederim kıymetli meslektaşım
Piri fan-i, Dün
sıkıntı yapacaklarını düşünmüyorum bu senin yasal hakkın. çalıştığın günün parası hariç diğerlerini geri alıyorlar. ayrıca silah ve kimliğide teslim ediyorsun bilgin olsun.

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
22 Temmuz 2024 20:55

Mesleki yıl olarak ücretsiz izne ayrılmayı hakettin mi


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
22 Temmuz 2024 20:56

5 yılı doldurmuş olman gerekiyor

Mazikalbimdeyaradir, Dün

Mesleki yıl olarak ücretsiz izne ayrılmayı hakettin mi

Toplam 5 mesaj

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