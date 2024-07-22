Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


22 Temmuz 2024 17:00
Nefes Darlığı

Gün içerisinde sürekli devam eden baş ağrım var. Gece de yattığımda uykuya dalana kadar nefes darlığı yaşıyorum. Sanki boğazımda düğüm var hissiyatı oluşuyor. Hangi doktora gitmem gerekir sizce?

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hissizlik mi yaşıyorum ??? neden işe gitmek için sabahları harekete geçemiyorum?

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