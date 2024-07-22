Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 17:08
Fen lisesi eğitim durumundan tayin olabilir miyim

Cocugum farkli bir ilde fen lisesine gidecek eğitim durumundan tayin olabilir miyim


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
22 Temmuz 2024 17:28

Doğudan batıya hariç doğu doğu,yada batı batı olursun.


kadir270
Aday Memur
22 Temmuz 2024 17:30

Doğudan doğuya

Mazikalbimdeyaradir, 16 dk. önce

Doğudan batıya hariç doğu doğu,yada batı batı olursun.

Toplam 2 mesaj

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