KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 17:27
KPSS B MERKEZİ ATAMA (AVUKAT) NİTELİK KODU HAKKINDA

KPSS B KURUM AVUKATLIĞI MERKEZİ ATAMASI İÇİN 7205 VE 7207 NİTELİK KODLARI GEREKLİ MİDİR ? MERKEZİ ATAMA İÇİN BU KODLAR İSTENİYOR MU ?


ROCKYBALBOA7777
Memur
22 Temmuz 2024 17:32

Baktığım kadarıyla sadece 7205(avukatlık ruhsatının olması) yeterli bu alimlar için.


Tanur42
22 Temmuz 2024 17:43

Şu an düz memur için atama durumum var ama 2026 da kurum avukalığı istiyorum.

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