KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 18:05
BBY mezunları kpss

Bu bölümden mezun olanlar veya 4. sınıfa geçenler sınavınız nasıl geçti kaç net bekliyorsunuz? Biraz geç açtık ama kb


the back of furkan
Şef
22 Temmuz 2024 18:15

Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY)

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