Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2024 18:32
Kafana göre takil..

Insan en cok neyi seviyorsa onu yapmali..


gazanya
Daire Başkanı
22 Temmuz 2024 18:33

Bu dünyaya guzel yasamak icin geldik..bence insanlarin birdrn fazla hobileri var..


gazanya
Daire Başkanı
22 Temmuz 2024 18:34

Kaçan tren kacmistir,gelen trene binecen..


gazanya
Daire Başkanı
22 Temmuz 2024 18:35

Suan sevdigim bir sanatvinin portresini calisiyorum karakalem..onu devam edecem.

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