MAKİNE MÜHENDİSLERI 2024 KPSS'DENE YAPTINIZ

hemşirelerin atama puanları düşük 75 beş bu sınav için çok iyi bir sonuç bence hemşirelik için.80 üstü bir puan gelir.Rahat rahat atanır.

hemşirelerin atama puanları düşük 75 beş bu sınav için çok iyi bir sonuç bence hemşirelik için.80 üstü bir puan gelir.Rahat rahat atanır.