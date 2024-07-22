KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2024 18:57
MAKİNE MÜHENDİSLERI 2024 KPSS'DENE YAPTINIZ
arkadaşlar herkes birseyler yazıyor ama makine mühendislerinden ses yok, benim gk 37 net gy 31.75 net sizlerin nasıl ?

bnmadmv
Memur
22 Temmuz 2024 19:05
Geeçekleri yazan biri çıktı hele şükür.tebrik ediyorum sizi belkide 70-80 net arasında olacak atamalar.Doğru yazdığınız için teşekkür ederim.

Jeanbay3
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:16

Valla benim tanıdığım bir hemşire var o bile 75 netim falan var diyor.Bu kişi çok düşük puan aldı üniversite sınavından ve haliylede düşük puanlı üniversite bitirdi.Valla o bile 75 net yaptiysa mühendisler hayli hayli yapmıştır.

bnmadmv, 56 dk. önce
Geeçekleri yazan biri çıktı hele şükür.tebrik ediyorum sizi belkide 70-80 net arasında olacak atamalar.Doğru yazdığınız için teşekkür ederim.

bnmadmv
Memur
22 Temmuz 2024 19:25
hemşirelerin atama puanları düşük 75 beş bu sınav için çok iyi bir sonuç bence hemşirelik için.80 üstü bir puan gelir.Rahat rahat atanır.
Jeanbay3, 45 dk. önce

Valla benim tanıdığım bir hemşire var o bile 75 netim falan var diyor.Bu kişi çok düşük puan aldı üniversite sınavından ve haliylede düşük puanlı üniversite bitirdi.Valla o bile 75 net yaptiysa mühendisler hayli hayli yapmıştır.


makineci0861
Memur
22 Temmuz 2024 19:26
Hocam ben de zaten branş olarak merak ediyorum, elektrik mühendisleri çok iyi yaparken maden mühendisleri ya da orman veya ziraat mühendisleri daha kötü yapıyor, bu yüzden acaba makineciler nasıl yaptı bunu merak ediyorum.
Jeanbay3, 45 dk. önce

Valla benim tanıdığım bir hemşire var o bile 75 netim falan var diyor.Bu kişi çok düşük puan aldı üniversite sınavından ve haliylede düşük puanlı üniversite bitirdi.Valla o bile 75 net yaptiysa mühendisler hayli hayli yapmıştır.


mrengineer98
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:29

Valla kardeşim adam kötü birşey dememiş :) iyi bir dilek diliyor keşke çok atama olsada bu arkadaşta atansa emek verenlerin hepsi atansa herkezin hakkında hayırlısı olsun.Tabi daha iyi yapanlarda olmuştur ama birşey öğrendiysem bu hayatta herşey olabileceği.Yani öyle birşey olurki arkadaşın istediği puanada düşer adam ümit ediyor bizde hemen karşıt örnek vermeyelim gerek yok yani

Jeanbay3, 45 dk. önce

Valla benim tanıdığım bir hemşire var o bile 75 netim falan var diyor.Bu kişi çok düşük puan aldı üniversite sınavından ve haliylede düşük puanlı üniversite bitirdi.Valla o bile 75 net yaptiysa mühendisler hayli hayli yapmıştır.


Jeanbay3
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:32

O da öyle diyor zaten.2020 senesinde de girmiş onda düşük puanla kaçırmış en son yeri.

bnmadmv, 36 dk. önce
hemşirelerin atama puanları düşük 75 beş bu sınav için çok iyi bir sonuç bence hemşirelik için.80 üstü bir puan gelir.Rahat rahat atanır.

Jeanbay3
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:35

Valla iyi puanla girilen mühendisliklerin çoğu yüksek yapmıştır.Ama YouTube da falan gördüğüm bir kaç kişi de çok iyi matematiklerinin olduğunu söylemelerine rağmen yapamamislar matematiği.Hatta biri o kadar iddialiydi ki ben yapamadiysam kimse yapamamistir diyordu.

makineci0861, 35 dk. önce
Hocam ben de zaten branş olarak merak ediyorum, elektrik mühendisleri çok iyi yaparken maden mühendisleri ya da orman veya ziraat mühendisleri daha kötü yapıyor, bu yüzden acaba makineciler nasıl yaptı bunu merak ediyorum.

EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:35

Elektrik elektronik mühendisliği bölüm 94,5 netim var bakalım umarım iyi bir puan ve sıralama gelir

makineci0861, 35 dk. önce
Hocam ben de zaten branş olarak merak ediyorum, elektrik mühendisleri çok iyi yaparken maden mühendisleri ya da orman veya ziraat mühendisleri daha kötü yapıyor, bu yüzden acaba makineciler nasıl yaptı bunu merak ediyorum.

bnmadmv
Memur
22 Temmuz 2024 19:38
aynen hocam netler naya düşük, istisnalar kaideyi bozmaz.iyi yapan zaten yukarda olacak.Diğerleri düşük netlerine göre sıralanacak.Bu sınav çok garip bir sınav oldu.70 nete atanan mühendis çıkarsa şaşırmam.
Jeanbay3, 26 dk. önce

Valla iyi puanla girilen mühendisliklerin çoğu yüksek yapmıştır.Ama YouTube da falan gördüğüm bir kaç kişi de çok iyi matematiklerinin olduğunu söylemelerine rağmen yapamamislar matematiği.Hatta biri o kadar iddialiydi ki ben yapamadiysam kimse yapamamistir diyordu.


Jeanbay3
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:39

Öylede gerçekçi de olmak lazım.Zaten mühendislikler çok az alıyor haliyle de puanlar çok yüksek olmak zorunda.Mesela YouTube fizyoterapist bir kız Türkiye'de 231. olmasına rağmen branşta 33. olduğunu söylüyordu.Var gerisini sen düşün.

mrengineer98, 32 dk. önce

Valla kardeşim adam kötü birşey dememiş :) iyi bir dilek diliyor keşke çok atama olsada bu arkadaşta atansa emek verenlerin hepsi atansa herkezin hakkında hayırlısı olsun.Tabi daha iyi yapanlarda olmuştur ama birşey öğrendiysem bu hayatta herşey olabileceği.Yani öyle birşey olurki arkadaşın istediği puanada düşer adam ümit ediyor bizde hemen karşıt örnek vermeyelim gerek yok yani


Jeanbay3
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:41

Valla 85 bir ihtimalle olurda 70 net olmaz bence.

bnmadmv, 23 dk. önce
aynen hocam netler naya düşük, istisnalar kaideyi bozmaz.iyi yapan zaten yukarda olacak.Diğerleri düşük netlerine göre sıralanacak.Bu sınav çok garip bir sınav oldu.70 nete atanan mühendis çıkarsa şaşırmam.

mrengineer98
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:43

Ya tabi realist şekilde bakacak olursan kendi bölümüm elektrik normalde 4.atama döneminde en düşük 89-88 puan goruyor zaten bir mühendis kafadan hedefi tabanda 90 koyup girmeli girmeden realist olup hazırlanmalı haklısın sadece demek istediğim yani bu arkadaşta biliyordur önceki atamaları kendide keşke öyle olsa diyor onun için dedim yoksa dediğin gibi mühendis atamaları normal şartlarda bellidir zaten

Jeanbay3, 22 dk. önce

Öylede gerçekçi de olmak lazım.Zaten mühendislikler çok az alıyor haliyle de puanlar çok yüksek olmak zorunda.Mesela YouTube fizyoterapist bir kız Türkiye'de 231. olmasına rağmen branşta 33. olduğunu söylüyordu.Var gerisini sen düşün.


makineci0861
Memur
22 Temmuz 2024 19:46
arkadaşlar zaten biliyorum ama adam maden mühendisi 75 puan aliyor branş siralamasi 30,elektrik mühendisi 90 puan aliyor branş siralamasi 300 bu yüzden madenci atanırken elektrikçi atanamıyor, benim amacım makineciler için bu sınavın nasıl geçtiği ?

bnmadmv
Memur
22 Temmuz 2024 19:46
makinaciların son atamaları 84 ü görebiliyor, açıktan alımlar 82 bile görür.75 net yapanında 84 aldığını düşünürsek bence gayet şans var
mrengineer98, 18 dk. önce

Ya tabi realist şekilde bakacak olursan kendi bölümüm elektrik normalde 4.atama döneminde en düşük 89-88 puan goruyor zaten bir mühendis kafadan hedefi tabanda 90 koyup girmeli girmeden realist olup hazırlanmalı haklısın sadece demek istediğim yani bu arkadaşta biliyordur önceki atamaları kendide keşke öyle olsa diyor onun için dedim yoksa dediğin gibi mühendis atamaları normal şartlarda bellidir zaten


Jeanbay3
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:48

Keşke 1000 kişi alsa.Ama arttırmayı bırak adamlar kontenjanları azaltacaklarini söylüyorlar.

mrengineer98, 18 dk. önce

Ya tabi realist şekilde bakacak olursan kendi bölümüm elektrik normalde 4.atama döneminde en düşük 89-88 puan goruyor zaten bir mühendis kafadan hedefi tabanda 90 koyup girmeli girmeden realist olup hazırlanmalı haklısın sadece demek istediğim yani bu arkadaşta biliyordur önceki atamaları kendide keşke öyle olsa diyor onun için dedim yoksa dediğin gibi mühendis atamaları normal şartlarda bellidir zaten


bnmadmv
Memur
22 Temmuz 2024 19:48
sabretmek lazım ama

mrengineer98
Aday Memur
22 Temmuz 2024 19:52

Her dönemde bu söylentiler çıkmıştır.Bak mesela mehmet şimşek açıklama yaptı birde bilmem atamaları takip ediyormusun 2023/2 rekor bir atama oldu yani herkez dediki birdaha böyle birşey olmaz bide tasararruf gelince herkez dediki tamam herşey bitti 10 kişi atarlarsa şükredin daha birkaç gün önce 2024/1 tercih listesi verildi 140 civari eem alanından tercih edilebilir kontenjan gözüküyor ve bu her yıl zaten aynıydı bu tasarruf kimi etkiler 10 binlerce ataması olan bölümlerden kısar mühendis zaten 2 yılda toplam 500 ya atıyor ya atamıyor burdan bir tasarruf filan olacağını sanmam yine bekleyip görmek lazım

Jeanbay3, 13 dk. önce

Keşke 1000 kişi alsa.Ama arttırmayı bırak adamlar kontenjanları azaltacaklarini söylüyorlar.

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