KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 19:05
Kardiyoloji gecmisi POMEMde engel olur mu

3-4 sene önce kilo alamıyorum diye dahiliyeye gitmiştim tiroidlerin biraz hızlı deyip yarım tablet dideral kullandirtmisti. Sonra gittiğimde değerler normal dedi.

Başka doktora gittim o da normal dedi.

Neyse ben daha 6 7 ay önce fabrikaya ise girecekken orda nabiz ölçütüler 90 105 arası çıktı. Doktor bi kardiyologa görün de gel deyince ben aldığım ozel guvenlik heyet raporunu gösterdim öyle ise girebildim. (Fabrkadaki is güvenlik değil başka bir is)

Yine de tedbir amaçlı kardiyologa gittim; ekg ve ultrasona baktı sorun gözükmüyor dedi.

Sizce bunlar pomemde bir engel teşkil eder mi? Kalp hızım cidden normal insanlara göre biraz yüksek ama öyle çok değil. Günlük hayatta sıkıntım yok

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