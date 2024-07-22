Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Temmuz 2024 19:46
Kayseri Taltif
kayseride yaşanan olaylardan dolayı Görevlendirilen personele taltif duyumu aldım . Doğruluğu nedir ?

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
22 Temmuz 2024 20:00
forumda bunla ilgili yazı konu açılmıştı ordan duymuştur duyum aldığın yer olayım üzerinden çok zaman geçti:)çoktan liste isterlerdi dedikodusu yapıldı bitti çoktan geç kaldın
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