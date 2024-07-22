Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Temmuz 2024 19:59
Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerine 1 derece verilmesi hk.

Arkadaşlar ben geçen yaz auzef çocuk gelişimi lisans bölümünden mezun oldum. Diplomamı kuruma verdim ve işlettim zaten lisans mezunuydum diplomamı verince bölüm sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığı için eylülde 9/1 den 8/1 düştüm. Ekimde asaletide alında 8/2 oldu derecem. Kasımdan sonra ise tekrar kurum derecemi 9a çıkarmış. Ben yeni fark ettim sorduğumda ise artık çocuk gelişimine 1 derece verilmediği söylendi. Bunun aslı astarı nedir 2 ay neden 8 den gösterdimiz madem sayılmıyordu. E devlet derece kademelerini gösteren resmi link e ekledim foruma yükleyemedim : https://hizliresim.com/9noqihw


murataslan2014
Şef
22 Temmuz 2024 21:57
evet yeni kanun çıktı çocuk lisansiyerlerine verilmiyor artık derece. yanlışlık yok. mutemet bastan yanlislik yapmış.hatta senden 9/1- 8/1 arası kaç ay maaş almışsan onun farkınida alırlar.
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